Plus Eschelbach FFC Montabaur will Traumstart veredeln: Frauen-Regionalligist hat gute Erinnerungen an die Andernacher Reserve Von Marco Rosbach i Groß war die Freude vor einem Jahr, als der 1. FFC Montabaur am neunten Spieltag gegen die SG 99 Andernach II gezeigt hat, dass er doch noch gewinnen kann. Foto: Andreas Hergenhahn Der Anfang ist gemacht, doch mit dem „Start nach Maß“ wollen sich die Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur nicht zufriedengeben. „Unser klares Ziel ist es, unseren Sieg gegen Bad Neuenahr zu veredeln“, sagt FFC-Trainer Frank Rath nach dem 2:1-Auftakterfolg und vor dem anstehenden Heimspiel der Regionalliga Südwest gegen die Zweitliga-Reserve der SG 99 Andernach am Sonntag um 14.30 Uhr auf dem Rasenplatz in Eschelbach. Lesezeit: 2 Minuten

So zuversichtlich die Verantwortlichen des FFC jetzt klingen, so niedergeschlagen waren sie vor einem Jahr. Der Saisonstart war nicht nur holprig, er ging vollends in die Hose. Zum Ende der Hinrunde standen gerade einmal fünf Punkte für die Westerwälderinnen zubuche. „Damals mussten wir bis zum neunten Spieltag warten, ehe wir ...