Plus Horressen

FFC macht sich auf den Weg: Sieg gegen Riegelsberg soll der erste Schritt von vielen sein

Von Moritz Hannappel

i Beim im Abstiegskampf ungemein wichtigen Heimsieg gegen den 1. FC Riegelsberg war Marie Fischer (rotes Trikot) bereits in der zweiten Minute für ihren 1. FFC Montabaur zur Stelle. Luna Helwing legte postwendend nach (4.), ehe Estelle Marzi nach der Pause mit dem Treffer zum 3:0 (53.) alles klarmachte. Foto: Andreas Hergenhahn

„Es ist nur ein Spiel, das wir gewonnen haben. Es fehlt noch ganz viel, um über den Strich zu kommen“, ordnete Kurt Schaaf, Trainer des 1. FFC Montabaur, noch im abschließenden Mannschaftskreis den 3:0 (2:0)-Heimsieg seiner Regionalliga-Fußballerinnen über den 1. FC Riegelsberg mit klaren Worten ein. Der erst zweite Saisonerfolg soll an der Waldschule in Horressen der erste Schritt auf einem noch langen Weg in Richtung Klassenverbleib gewesen sein.