Plus Eschelbach FFC fährt gestärkt nach Issel: Montabaur verbindet schöne Erinnerungen mit dem nächsten Gegner Nach der bislang so enttäuschend verlaufenen Saison in der Fußball-Regionalliga Südwest schöpfen die Frauen des 1. FFC Montabaur neuen Mut – und das aus gleich mehreren Gründen. Zum einen ist da das jüngste Heimspiel gegen die SG 99 Andernach II, das am vergangenen Wochenende den lange ersehnten ersten Saisonsieg gebracht hat. Zum anderen ist es der nächste Gegner selbst, den das Team von Frank Rath in guter Erinnerung hat. Von Marco Rosbach

Dreimal traf der FFC in der vergangenen Saison auf den TuS Issel, zu dem es am Sonntag (15 Uhr) zum Punktspiel geht. In Issel triumphierte die damals noch von Kurt Schaaf trainierte Montabaurer Mannschaft mit 5:1, spielte zu Hause in Eschelbach 3:3 und triumphierte schlussendlich im Rheinlandpokal-Finale in Höhr-Grenzhausen durch ...