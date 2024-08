Plus Bad Neuenahr/Mayen Das erste Spiel könnte das letzte in Mayen sein – Bad Neuenahr empfängt Montabaur Von Lutz Klattenberg Ab Sonntag (14 Uhr) rollt der Ball auch für die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr wieder in der Regionalliga Südwest. Gleich zum Saisonauftakt gibt es dabei ein besonderes Spiel. In Mayen steigt das Derby der Kurstädterinnen gegen den 1. FFC Montabaur. Lesezeit: 2 Minuten

Vermutlich ist es auch vorerst das letzte Derby des SC 13 gegen die Westerwälderinnen, das in Mayen ausgetragen wird. Denn eine Rückkehr in das renovierte und runderneuerte Apollinarisstadion steht in naher Zukunft bevor. „Wir sind auf jeden Fall bereit und können von Woche zu Woche umswitchen, wenn die Stadt den Rasen ...