Plus Kottweiler-Schwanden Bittere Pille für die DSG in Kottweiler-Schwanden: 2:5-Niederlage im Abstiegskampf Von Sascha Nicolay i Symbolbild Foto: Daniel Karmann/picture alliance/dpa Die DSG Breitenthal unterlag in der Frauenfußball-Verbandsliga beim SV Kottweiler-Schwanden 2:5 (1:2). Im Kampf gegen den Abstieg eine bittere Pille für das Team von Trainer Julian Mach. Lesezeit: 1 Minute

Marlene Schumacher brachte die Gastgeberinnen bereits nach fünf Minuten in Führung. Torjägerin Anne Becker glich in der 15. Minute mit einem Weitschuss aus. Vor der Halbzeitpause gelang Theresa Schumacher die erneute Führung für den SV (43.). In der zweiten Hälfte erhöhten Katrin Böshar (51.) und Kim Hilbert (60.) auf 4:1 ...