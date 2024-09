Plus Andernach

Auswärts in Nürnberg: SG 99 Andernach will sich endlich belohnen

Von Stefan Kieffer

i Als Chefin der Andernacher Abwehr ist Maggie Schumacher eigentlich unverzichtbar. Doch ihr Einsatz beim Auswärtsspiel der SG 99-Frauen in Nürnberg ist wegen Rückenschmerzen fraglich. Foto: Tobias Jenatschek

Drei Mal gespielt, drei Mal verloren – nach den Niederlagen im DFB-Pokal und in der Meisterschaft wollen die Fußballerinnen der SG 99 Andernach am Sonntag im Zweitliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg (Anstoß: 14 Uhr) ihr erstes Erfolgserlebnis in der neuen Saison feiern.