Andernacher Auswärtscoup im Emsland: Leonie Wäschenbach erzielt das Tor des Tages für SG 99-Frauen in Meppen

Die Siegtorschützin: Nicht nur aufgrund ihres Treffers gegen den SV Meppen (Ayleen Seyen in Blau) in der 40. Minute, bekam Andernachs Leonie Wäschenbach (links in Weiß) nach dem Spiel ein Sonderlob ihres Trainers Florian Stein. Für die 21-Jährige war es der erste Saisontreffer. Foto: Tobias Jenatschek