Plus Andernach Andernach will dem Verletzungspech trotzen – SG 99 hofft gegen Freiburg II auf Tore Von Stefan Kieffer i Angesichts des Andernacher Verletzungspechs müssen derzeit die talentierten jungen Spielerinnen wie Sarah Klyta (hier am Ball beim Spiel in Gütersloh) bei den Bäckermädchen Verantwortung übernehmen. Foto: Tobias Jenatschek Fünf Punkte stehen nach sieben Spielen erst auf dem Konto der SG 99 Andernach, zwei weniger als beim nächsten Gegner, der zweiten Mannschaft des SC Freiburg, die am Sonntagmorgen (11 Uhr) im Andernacher Stadion zu Gast ist. Dabei hat der Aufsteiger aus dem Breisgau in der 2. Bundesliga erst ein Spiel weniger absolviert als Andernach. Lesezeit: 2 Minuten

Ein Heimsieg, es wäre der erste im vierten Versuch, täte der SG 99 also außerordentlich gut. Was dazu nötig ist? Bei einem Blick auf die Zweitligatabelle ist die Antwort klar: Tore. Ganze drei Mal haben die Andernacherinnen bisher ins Schwarze getroffen. Die Torschusshemmung hat Gründe: Die Liste der Verletzten wird in ...