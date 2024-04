Bad Neuenahr

Andernach II hat im Derby mehr Druck als Bad Neuenahr – Derby steigt in Mayen

Von Lutz Klattenberg

Im Mayener Nettetalstadion empfängt der SC 13 Bad Neuenahr am Sonntag (14 Uhr) die Zweitvertretung der SG 99 Andernach zum Derby in der Frauenfußball-Regionalliga Südwest. Als Tabellendritter gehen die Neuenahrerinnen ohne Druck an die Aufgabe, die Andernacherinnen müssen derweil nach neun Partien ohne Sieg den Blick nach unten richten. „Wir freuen uns auf das Derby im Stadion.