7:0 und 8:0 innerhalb von drei Tagen: Holzbach fährt zwei Kantersiege ein und ist Erster

Was nach Holzbach gegen Holzbach aussieht, war es aber nicht, da die Gäste von Bad Neuenahr II in den schwarzen SV-Ausweichtrikots in Tiefenbach spielen mussten. Lauro Rode (in Rot) traf beim 8:0 dreimal, am Freitag siegte Holzbach gegen Issel II mit einem Rode-Tor 7:0. Foto: B&P Schmitt