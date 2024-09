Plus Kirn-Sulzbach

6:5 in der 90. Minute: Der elfte Treffer bringt Entscheidung – Schaaf: So ein Spiel habe ich noch nie erlebt

Von Tina Paare

Eine Fußballpartie, die mit einem 6:5 endet, ist eher selten. Ungewöhnlich war jedoch nicht nur das Ergebnis, sondern auch der Spielverlauf. Drei Mal gingen die Fußballerinnen der SG Kirn/Kirn-Sulzbach in ihrem Verbandsliga-Heimspiel in Führung, jedes Mal kam der 1. FFC Ludwigshafen zum Ausgleich, legte zwischendurch sogar selbst vor. Die Entscheidung fiel schließlich in der 90. Minute, als Anna-Lena Selzer mit einem fulminanten Schuss aus der Distanz den 6:5 (2:2)-Sieg der Kirnerinnen besiegelte.