Das Wunder von Westerburg ist ausgeblieben, doch das Spiel gegen den früheren europäischen Spitzenclub Turbine Potsdam wird in der Historie des 1. FFC Montabaur einen besonderen Platz finden. Die Westerwälderinnen haben Werbung für sich betrieben.
Lesezeit 3 Minuten
Insgesamt zufriedene Trainer und Spielerinnen auf beiden Seiten brachte das DFB-Pokalspiel zwischen dem 1. FFC Montabaur und dem 1. FFC Turbine Potsdam in Westerburg. Was bei einem 0:3 (0:3) eher eine Seltenheit ist, lässt sich in diesem Fall durch einige Zahlen und Fakten schnell erklären.