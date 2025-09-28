363 Zuschauer gegen Potsdam Zweite Halbzeit gibt 1. FFC Montabaur ein „mega Gefühl“ Patrick Weber 28.09.2025, 10:04 Uhr

i Der 1. FFC Potsdam um Elizabeth Cunningham Moore (links) bekam in Westerburg nichts geschenkt. Luisa Limbach (vorne rechts), Marie Fischer (hinten rechts) und Co. zeigten vollen Einsatz. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Das Wunder von Westerburg ist ausgeblieben, doch das Spiel gegen den früheren europäischen Spitzenclub Turbine Potsdam wird in der Historie des 1. FFC Montabaur einen besonderen Platz finden. Die Westerwälderinnen haben Werbung für sich betrieben.

Insgesamt zufriedene Trainer und Spielerinnen auf beiden Seiten brachte das DFB-Pokalspiel zwischen dem 1. FFC Montabaur und dem 1. FFC Turbine Potsdam in Westerburg. Was bei einem 0:3 (0:3) eher eine Seltenheit ist, lässt sich in diesem Fall durch einige Zahlen und Fakten schnell erklären.







