Bei ihrer Rückkehr ins heimische Stadion sind die Fußballerinnen der SG 99 Andernach am Sonntag zum Siegen verdammt. Alles andere als ein Dreier im Kellerduell gegen den FSV Gütersloh (So., 14 Uhr) würde die Andernacher Hoffnungen auf den Klassenverbleib in der 2. Bundesliga wohl schon in unerfüllbare Träumereien verwandeln. „Ein Sieg ist alternativlos“, sagt denn auch SG-Trainer Thomas Strotzer in ungewohntem Klartext, „wenn nicht jetzt, wann dann?“

Beim Duell des Tabellenschlusslichts gegen den Drittletzten treffen, das machen die Zahlen deutlich, die beiden aktuell größten Sorgenkinder der Liga aufeinander. Seit dem 10. Spieltag am 10. November haben die Andernacherinnen genau einen Sieg geholt, das 4:2 am ersten Rückrundenspieltag in Weinberg, während die Gäste im gleichen Zeitraum neun Mal in Folge verloren haben. „Trotzdem wird Gütersloh versuchen, gegen uns den Bock umzustoßen“, ahnt Strotzer, „wir haben ja zuletzt auch nicht viel geholt.“

„Wir sind überzeugt, dass wir die Teams unserer Kragenweite alle schlagen können.“

Der Andernacher Trainer Thomas Strotzer

Die jüngste 1:4-Niederlage beim Aufstiegsaspiranten in Meppen war trotz einer teilweise ansehnlichen Vorstellung der Bäckermädchen nicht zu vermeiden: „Die Spitzenteams der Liga sind derzeit keine Gegner auf Augenhöhe“, stellt Strotzer realistisch fest, „aber wir sind überzeugt, dass wir die Teams unserer Kragenweite alle schlagen können.“

Strotzer und seine Trainerkollegin Isabelle Hawel trauern vor allem den vergebenen Punkten gegen Mönchengladbach und Ingolstadt nach, weil da für ihr Team mehr drin war als die knappen 1:2-Niederlagen. Strotzer, der seit seinem Amtsantritt zu Jahresbeginn erst einmal einen Sieg bejubeln durfte, räumt ein, dass er sich die Aufgabe „einfacher vorgestellt“ hat: „Ich hatte die Hoffnung, dass wir den Turnaround schneller schaffen. Aber wir hatten viel Pech, auch mit den Schiedsrichterentscheidungen, sonst sähe unsere Situation ganz anders aus.“

i Magdalena Schumacher (Mitte) soll gegen Gütersloh die Andernacher Abwehr zusammenhalten, Stürmerin Paula Petri (links) hofft auf ihr erstes Pflichtspieltor für die SG 99. Norina Toenges. Norina Tönges

Trotz der „dürftigen Bilanz“ bleiben die Andernacher Trainer optimistisch: „Ich bin nach wie vor guter Dinge, dass die Mannschaft sich selbst aus dem Schlamassel herauszieht“, betont Strotzer, „offenbar haben auch die Spielerinnen die Lage ein bisschen unterschätzt.“ Jetzt, so ist der Coach überzeugt, haben alle verstanden, wie ernst die Situation ist, und sind bereit, „ihr Herz auf dem Platz zu lassen“.

Gegen Gütersloh soll auch die Rückkehr auf den angestammten Naturrasenplatz im Andernacher Stadion positive Auswirkungen haben: „Der Gegner trainiert und spielt auf Kunstrasen, wir trainieren seit vergangener Woche schon wieder auf unserem Rasen. Das sollte für uns eher ein Vorteil sein“, schätzt Strotzer. In Andernach gelang den Bäckermädchen am 8. Spieltag der letzte Heimsieg (1:0 gegen Freiburg), auf dem Ausweichplatz in Mendig holten sie in fünf Partien auf Kunstrasen nur einen Punkt (1:1 gegen Bayerns Zweite), nachdem sie in der Vorsaison an gleicher Stelle alle vier „Winterspiele“ gewonnen hatten.

„Wir sind den Mendigern sehr dankbar für ihre Gastfreundschaft. Das sind alles nette Menschen, mit denen man sehr gut zusammenarbeiten kann. Dafür, dass wir verloren haben, kann kein Mendiger etwas.“

Bodo Heinemann, Teammanager der SG 99 Andernach

Trotzdem sind die Andernacher voll des Lobes für ihre Ausweich-Spielstätte, wie SG-Teammanager Bodo Heinemann betont: „Wir sind den Mendigern sehr dankbar für ihre Gastfreundschaft“, betont er, „das sind alles nette Menschen, mit denen man sehr gut zusammenarbeiten kann. Dafür, dass wir verloren haben, kann kein Mendiger etwas.“ Für Heinemann steht jetzt schon fest: „In der kommenden Saison wollen wir gern wieder in Mendig spielen, wenn unser Rasen gesperrt ist – falls wir drinbleiben.“

Falls nicht, muss sich die SG 99 nach sechs Zweitligajahren in Folge auf eine Zukunft in der Regionalliga einstellen. Dieses Szenario wollen die Andernacherinnen mit aller Macht verhindern. Eine „totale Offensive“ ruft Strotzer dennoch nicht aus: „Wir haben zuletzt in jedem Spiel Gegentore kassiert“, gibt er zu bedenken, „deshalb ist es erst mal wichtig, dass wir hinten stabil stehen. Die Brechstange hilft nicht immer, trotzdem wollen wir mit voller Wucht versuchen, Tore zu machen.“ Denn realistisch betrachtet gibt es zu einem Sieg am Sonntag keine Alternative.