SVH hat Rengsdorf zu Gast Wird Holzbach mit Heimsieg der Gewinner des Spieltags? Mirko Bernd 05.03.2026, 17:30 Uhr

i Symbolbild dpa

Mit einem Heimsieg gegen den SV Rengsdorf könnte der SV Holzbach seine Spitzenposition in der Frauen-Rheinlandliga festigen. Oder sogar ausbauen, denn die Verfolger treffen direkt aufeinander.

Wird der 13. Spieltag der Spieltag der Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach? Der Tabellenführer (28 Punkte) hat am Sonntag um 14 Uhr auf dem Simmerner Kunstrasen den Fünften SV Rengsdorf zu Gast. Eine Stunde später stehen sich in Saarburg der Zweite FSG Serrig (wie Holzbach 28 Punkte, ein Spiel weniger) und der Dritte FC Bitburg (27 Punkte) gegenüber.







