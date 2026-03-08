Wie in der Hinrunde kam der SV Holzbach gegen den SV Rengsdorf auch im Rückspiel in Simmern nicht über ein Unentschieden hinaus. Die Konsequenz: Die Holzbacherinnen verloren die Tabellenführung in der Rheinlandliga.
Lesezeit 1 Minute
Die Fußballerinnen des SV Holzbach sind in der Rheinlandliga nicht über ein 3:3-Unentschieden gegen den SV Rengsdorf auf dem Simmerner Kunstrasen hinausgekommen. Der SVH ist damit auch die Tabellenführung los. Die FSG Serrig Saarburg schlug den Dritten FC Bitburg im Spitzenspiel mit 3:0 und ist nun Erster mit zwei Punkten mehr und einem Spiel weniger als Holzbach.