SV Holzbach Wieder nur ein Punkt gegen den SV Rengsdorf Michael Bongard 08.03.2026, 18:38 Uhr

i Der SV Holzbach musste sich in Simmern mit einem 3:3 gegen den SV Rengsdorf begnügen und verlor die Tabellenführung. Christian Kiefer. #ckpicture

Wie in der Hinrunde kam der SV Holzbach gegen den SV Rengsdorf auch im Rückspiel in Simmern nicht über ein Unentschieden hinaus. Die Konsequenz: Die Holzbacherinnen verloren die Tabellenführung in der Rheinlandliga.

Die Fußballerinnen des SV Holzbach sind in der Rheinlandliga nicht über ein 3:3-Unentschieden gegen den SV Rengsdorf auf dem Simmerner Kunstrasen hinausgekommen. Der SVH ist damit auch die Tabellenführung los. Die FSG Serrig Saarburg schlug den Dritten FC Bitburg im Spitzenspiel mit 3:0 und ist nun Erster mit zwei Punkten mehr und einem Spiel weniger als Holzbach.







Artikel teilen

Artikel teilen