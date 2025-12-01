DSG siegt im Pokal 5:2 Weiter nach Dreierpack von Anne Becker-Siegel Sascha Nicolay 01.12.2025, 15:39 Uhr

i Symbolbild dpa

Keine Probleme hatte die DSG Breitenthal im Verbandspokal. Per 5:2 beim TuS Münchweiler/Alsenz ging es ab ins Viertelfinale.

Einen ungefährdeten 5:2-Erfolg fuhren die Verbandsliga-Fußballerinnen der DSG Breitenthal bei Landesligist TuS Münchweiler/Alsenz ein und stehen damit im Viertelfinale des Verbandspokals.Die Gäste starteten optimal in die Partie und kamen nach nur fünf Minuten zur Führung durch Anne Becker-Siegel, die bei ihrem Schuss auf dem seifigen Kunstrasen in Rockenhausen zwar ausrutschte, der Ball aber dennoch den Weg in die Tormitte fand.







Artikel teilen

Artikel teilen