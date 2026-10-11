Montabaur gegen Niederkirchen Warum das 5:0 FFC-Coach Timo Kluger nachdenklich stimmt Marco Rosbach 11.10.2026, 17:20 Uhr

i Das war der erste Streich, vier weitere sollten Folgen: Marie Fischer (rechts) brachte den 1. FFC Montabaur durch einen Distanzschuss in Führung, am Ende stand es 5:0 (2:0) gegen nur zu neunt angereiste Niederkirchenerinnen. Marco Rosbach

Diesen ungleichen Kampf konnte der 1. FFC Niederkirchen nicht gewinnen. Und so fiel die Freude beim gastgebenden 1. FFC Montabaur nach dem klaren wie verdienten Sieg auch nicht so aus, wie man es nach einem Ergebnis in dieser Höhe kennt.

Trainer, deren Mannschaften gerade ein Fußballspiel mit 5:0 gewonnen haben, sind gemeinhin kaum zu bremsen in ihrem Redefluss, schwärmen vom Spielwitz ihres Teams, der überragenden Abwehr oder den klasse herausgespielten Toren. All das hätte Timo Kluger tun können, „die Mädels haben das gut gemacht“, erkannte er nach dem Heimsieg seines 1.







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