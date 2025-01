Masters für Frauen und Mädels Vorrundenssieger in Sohren fahren nach Limburg 08.01.2025, 16:53 Uhr

i Beim Einladungsturnier in Sohren belegte der SV Holzbach (links Laura Rode) hinter dem Rheinlandliga-Rivalen SV Diez-Freiendiez (mit Torjägerin Lisa Kilian) Rang zwei. Am Samstag steht für Holzbach in Sohren die Vorrunde des Hallenmasters des FV Rheinland an. Dennis Irmiter

Insgesamt 115 Meldungen in 5 Altersklassen (Frauen plus B-, C-, D- und E-Mädels) hat der Fußballverband Rheinland für die Hallenrunde verbuchen können. Deshalb entschloss sich der Verband, ein Hallenmasters mit Vor- und Endrunde anzubieten.

Der Fußballverband Rheinland hat das Rehl Energy Hallenmasters für Frauen und Mädchen ins Leben gerufen: Am Wochenende stehen in Westerburg, in Dierdorf, in Langsur und in Sohren die Vorrundenturniere an. Die jeweiligen Sieger fahren am 25./26. Januar zur Endrunde nach Limburg.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen