Frauenfußball Vor der Neuauflage fliegen keine Giftpfeile hin und her 27.11.2025, 10:31 Uhr

i Für Laura Heiler (am Ball) und Co heißt es am Sonntagnachmittag in Bitburg vor der nahenden Winterpause nochmals alles rauszuhauen, was noch im Tank ist. ANDREAS HERGENHAHN. ANDREAS HERGENHAHN / Archiv

Noch einmal Vollgas geben, ehe es in die verdiente Winterpause geht: Die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez kämpfen am Sonntag in Bitburg nicht nur um drei Punkte, sondern auch um den Einzug ins Viertelfinale des Rheinlandpokals.

Nach dem überflüssigen Trip nach Bitburg, bei dem winterliche Bedingungen den Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez am vergangenen Sonntag vor Ort einen dicken Strich durch die Rechnung machten, steht bereits acht Tage später der zweite Versuch an: Da die Wetterprognosen diesmal bedeutend freundlicher ausfallen, sollte der Austragung der Partie beim FC Bitburg nichts im Wege stehen.







