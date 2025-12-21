Viktoria vermiest Andernacherinnen den vierten Advent

Die Zweitliga-Fußballerinnen der SG 99 Andernach wären sehr gerne am vierten Advent mit einem Sieg in die Winterpause gegangen. Aber Viktoria Berlin machte den „Bäckermädchen“ beim 0.2 in Mendig einen Strich durch die vorweihnachtliche Rechung.
Frust statt Freude am vierten Advent: Nach der 0:2 (0:1)-Heimniederlage auf dem Mendiger Kunstrasen gegen Viktoria Berlin war die Stimmung bei den Zweitliga-Fußballerinnen der SG 99 Andernach getrübt. Die Gesamtbilanz des Fußballjahres 2025 fällt aus Andernacher Sicht indes überwiegend positiv aus.