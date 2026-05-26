So viel Ehrgeiz muss selbst bei brütender Hitze sein: Die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez trotzten bei Tabellennachbar SG 99 Andernach III ihren personellen Problemen und tüteten mit einem 4:1-Erfolg Platz vier im Abschluss-Klassement ein.
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Mit einer taktisch disziplinierten Leistung schlossen die ersatzgeschwächten Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez die Rheinlandliga-Saison mit einem am Ende souveränen 4:1 (2:1)-Auswärtssieg bei der SG 99 Andernach III auf Position vier ab.Nach anfänglichem Abtasten war es der erste konsequent gespielte Angriff, den Lisa Kilian auf Vorarbeit der Dietrich-Schwestern zur SV-Führung vollendete (10.