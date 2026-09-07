Beim 3:3 in Andernach Viele falsche Pfiffe: Sascha Baier hadert mit dem Schiedsrichter Stefan Nink 07.09.2026, 10:34 Uhr

i Symbolbild dpa

Weiter auf den ersten Saisonsieg warten müssen die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez: Bei der U23 der SG 99 Andernach kamen die Ladys vom Wirt nach 2:0-Pausenführung nicht über ein 3:3 hinaus und mussten am Ende sogar froh über das Remis sein.

Wieder nur ein Punkt: Nach dem 3:3 (2:0) bei der SG 99 Andernach III treten die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez auf der Stelle.Dabei ließ der SV im ersten Durchgang defensiv wenig zu. Ein früher Doppelpack durch Nella Bergmann (4., 15.







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