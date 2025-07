Was tut sich im Frauen- und Mädchenfußball an der Nahe? Einiges. Zwei weitere Vereine wagen den Sprung, im Nachwuchsbereich einzusteigen und E-Juniorinnen-Teams zu melden.

Die Europameisterschaft der Frauen ist gerade zu Ende gegangen und zeigte einmal mehr, wie sehr der weibliche Fußball begeistert. Auch im Südwestdeutschen Fußballverband (SWFV) und an der Nahe ist ein Aufschwung festzustellen.

„Bei den Mädchen wurden im SWFV wieder mehr Teams gemeldet“, freut sich Dany Spindler. Die Bad Kreuznacherin fungiert als Vorsitzende des Verbandsfrauen- und Mädchenausschusses. Sie ergänzt: „Damit ist im dritten Jahr in Folge ein Anstieg bei den Mädchen zu verzeichnen.“ Zudem gelang ein Quantensprung: Erstmals schaffte es ihr Ausschuss, acht Vereine zu finden, die eine C-Juniorinnen-Verbandsliga bilden. Die Mädchen spielen dabei auf dem Großfeld im Elf gegen Elf. „Das war zuvor nur bei den B-Juniorinnen gegeben. Unsere große Hoffnung ist, dass das kein einmaliges Projekt bleibt, sondern wir diese Verbandsliga dauerhaft anbieten können, so wie das bei den B-Juniorinnen nun schon seit sechs Jahren der Fall ist“, erklärt die SWFV-Funktionärin.

„Auch bei uns ist ein kleiner Aufschwung erkennbar.“

Dany Spindler

Dank ihres Wohnorts hat Dany Spindler auch einen guten Blick für die Nahe. „Auch bei uns ist ein kleiner Aufschwung erkennbar“, sagt die Bad Kreuznacherin und freut sich, dass der VfL Nußbaum erneut den Schritt in den Elfer-Spielbetrieb wagt. Im Fußballkreis Bad Kreuznach halten ansonsten nur noch der TuS Pfaffen-Schwabenheim und die FMSG Bretzenheim/Waldböckelheim die Fahne hoch. Im Kreis Birkenfeld sind es einige Teams mehr, wobei sich die SG Kirn/Kirn-Sulzbach freiwillig aus der Verbandsliga zurückgezogen hat und in der Landesliga das Auswärtsspiel-Navi auf die Region Rheinhessen programmieren muss, während der SV Weiersbach auf gleicher Ligenebene in der Westpfalz am Ball ist. In der Bezirksliga stehen einige Derbys an. Der FC Brücken, der VfR Baumholder und der VfL Weierbach treffen dabei auch auf die Nußbaumerinnen. Auf der untersten Ebene zeigt sich der Verbandsfrauen- und Mädchenausschuss sehr flexibel, bietet neben Spielklassen für Elfer-Teams auch Bezirksligen für Siebener und/oder Neuner-Mannschaften an.

„Auch im Mädchenbereich sieht es an der Nahe gut aus, endlich stellen wieder mehr Vereine Teams“, sagt Dany Spindler und nennt als Beispiele den TSV Hargesheim und den FC Bad Sobernheim, die für den E-Juniorinnen-Spielbetrieb gemeldet haben. „Es freut uns total, dass diese beiden Vereine nun auch auf der weiblichen Fußball-Landkarte zu finden sind“, erklärt die engagierte Funktionärin und fügt an: „Das lässt hoffen, dass mehr Vereine den Schritt wagen, eine Frauen- oder Mädchenmannschaft an den Start zu bringen.“ Wie erfolgreicher Mädchenfußball an der Nahe aussehen kann, zeigt die JSG Hunsrücker Land, deren B-Juniorinnen Landesliga-Meister wurden und deren C-Juniorinnen auf Rang zwei landeten.