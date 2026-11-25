Das vorletzte Spiel als Trainer der Fußball-Frauen des VfR Baumholder gegen den SV Weiersbach ging verloren, das letzte, am Samstag gegen die SG Stambach, will Gerd Augsten unbedingt gewinnen.
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Seine vorletzte Partie als Trainer der Landesliga-Fußballerinnen des VfR Baumholder endete für Gerd Augsten mit einer Niederlage. 2:1 setzte sich der SV Weiersbach im Kreis-Derby in Baumholder durch. „Den Unterschied hat Theresa Burger gemacht“, betonte Augsten, der ansonsten eine „gute, spannende Partie auf Augenhöhe“ erlebte.