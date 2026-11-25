Vor letztem Spiel an der Linie VfR-Coach Gerd Augsten lobt Nachfolger Gerd Bonenberger Sascha Nicolay 25.11.2026, 14:01 Uhr

i Gerd Augsten erlebte gegen den SV Weiersbach eine Niederlage seiner Fußballerinnen des VfR Baumholder. Am Samstag wünscht er sich einen Sieg zum Abschied. Stefan Ding

Das vorletzte Spiel als Trainer der Fußball-Frauen des VfR Baumholder gegen den SV Weiersbach ging verloren, das letzte, am Samstag gegen die SG Stambach, will Gerd Augsten unbedingt gewinnen.

Seine vorletzte Partie als Trainer der Landesliga-Fußballerinnen des VfR Baumholder endete für Gerd Augsten mit einer Niederlage. 2:1 setzte sich der SV Weiersbach im Kreis-Derby in Baumholder durch. „Den Unterschied hat Theresa Burger gemacht“, betonte Augsten, der ansonsten eine „gute, spannende Partie auf Augenhöhe“ erlebte.







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