Die Freude der Fußballerinnen der SG 99 Andernach über den Auswärtspunkt in Berlin zum Zweitligastart wurde getrübt durch die Enttäuschung über den verpassten Sieg. Der verschossene Elfmeter von Maren Weingarz in der Nachspielzeit und die Großchance durch Leonie Krumps Direktabnahme waren neben den vier Toren die besten Chancen beim 2:2 der SG 99 beim ambitionierten Aufsteiger FC Viktoria Berlin.

„Sogar die drei Punkte waren zum Greifen nah“, trauert Andernachs Trainerin Isabelle Hawel den verpassten Möglichkeiten nach, „Maren war sehr geknickt, wie die ganze Mannschaft.“ Doch mit etwas Abstand kamen die Andernacherinnen zu dem Schluss, so Hawel, „dass das 2:2 ein sehr gerechtes Ergebnis war“. Ihr Team stand in der Schlussphase mächtig unter Druck, sodass nicht nur die Trainerin den Abpfiff herbeisehnte: „Mit null Punkten nach Hause zu fahren, hätte sich nach diesem Spiel sehr schlecht angefühlt.“

Neuling Stuttgart zählt zu den Favoriten der Liga

Auch am zweiten Spieltag bekommen es die Andernacher „Bäckermädchen“ mit einem hoch gehandelten Neuling zu tun. Der VfB Stuttgart, der am Sonntag (14 Uhr) im Andernacher Stadion zu Gast ist, gilt als Topfavorit auf den Durchmarsch in die Bundesliga. Der Aufstiegskader der VfB-Frauen wurde kräftig durchgemischt: Zwölf Abgängen stehen zehn Neuverpflichtungen gegenüber, der Trainer ist geblieben. Heiko Gerber, ehemaliger VfB-Profi beim VfB, formuliert die Ziele offensiv: „Wir wollen mutig und dominant auftreten, nach vorne spielen und dabei eine gesunde Spielhärte auf den Platz bringen“, fordert der Coach.

Zum Punktspielstart gelang ein klares 3:0 gegen den FC Bayern II, die neue Japanerin Haruka Osawa, nach 70 Minuten eingewechselt, stellte in der Schlussphase mit zwei Treffern den Sieg sicher. Allerdings vermasselte der VfB, der mit 42 Punkten und 116:16 Toren aus 22 Spielen Regionalligameister wurde, den eigentlichen Auftakt, als er in den Play-offs zum DFB-Pokal gegen Mitaufsteiger Mainz 05 mit 0:2 verlor. „Anscheinend ist die neue Mannschaft noch nicht so eingespielt“, analysiert Isabelle Hawel, „da sehe ich unsere Chance.“ Denn die SG Andernach hat dem Gegner immerhin sechs Jahre Zweitliga-Erfahrung voraus.

Routinier Sarah Krumscheid kehrt in SG 99-Kader zurück

Am Sonntag müssen die Andernacherinnen um den Einsatz von zwei Leistungsträgerinnen bangen. Toptalent Malou Müller erlitt in Berlin einen Bänderriss, Linksfuß Isabell Pfeiffer leidet unter muskulären Problemen. Hawel hofft, dass wenigstens eine der beiden Verletzten mitspielen kann, um nicht die zuletzt stabile Dreierkette komplett neu besetzen zu müssen. Immerhin kehrt Routinier Sarah Krumscheid nach ihrem Berliner Intermezzo mit der Ü 32 in den Kader zurück; „wir freuen uns und sind gespannt, wie Sarah bei ihrem Zweitliga-Comeback nach fünf Jahren Pause zurechtkommt“, sagt Hawel.

Noch nicht spielberechtigt ist der jüngste Neuzugang der SG 99. Zahara Wehbrink, 19 Jahre jung, kommt aus Wetzlar, muss aber vor ihrem ersten Einsatz für Andernach noch die sportmedizinische Untersuchung absolvieren.