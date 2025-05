Die eigene Niederlage in Mainz und Punktgewinne der Konkurrenz: Am viertletzten Spieltag lief alles gegen die SG Kirn/Kirn-Sulzbach. Da der SC Siegelbach II gewann und die DSG Breitenthal einen Zähler holte, hätte das Verbandsliga-Schlusslicht ebenfalls punkten müssen. Doch davon waren die SGK-Fußballerinnen beim SV Bretzenheim weit entfernt, sie verloren 0:4 (0:3).

Durch krankheitsbedingte und berufliche Ausfälle umfasste das Kirner Aufgebot nur 13 Spielerinnen. Hinzu kam ein unglücklicher Spielverlauf. Mit dem ersten Angriff ging der Gegner in Führung (3.), eine halbe Stunde später lag er mit 3:0 vorne (20., 32.). „Die erste halbe Stunde haben wir verschlafen, da waren wir nicht im Spiel“, bedauerte SGK-Trainer Markus Schaaf. Was er seinem Team hoch anrechnete, war die Tatsache, dass es nicht aufgab. „Die zweite Hälfte haben wir ausgeglichen gestaltet, haben besser verteidigt, hatten auch die ein oder andere Chance. Hätten wir so begonnen, wäre es enger geworden“, sagte er.