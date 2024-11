SG 99 entlässt Steinbach Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer zerrüttet Stefan Kieffer 07.11.2024, 17:07 Uhr

i Das neue Trainerinnentrio bei der SG99 Andernach: Cheftrainerin Isabelle Hawel (Mitte) wird unterstützt von den derzeit verletzten Spielerinnen Magdalena Schumacher (links) und Vanessa Zilligen. Tobias Jenatschek

Außenstehende haben mit dieser Entscheidung nicht gerechnet, aber anscheinend kamen die Andernacher Fußballerinnen mit dem neuen Mann an der Seitenlinie nicht zurecht

Andernach. Das Teamchef-Experiment ist gescheitert, nun müssen (dürfen?) sich die Fußballerinnen der SG 99 Andernach selbst aus dem Schlamassel ziehen. Nach der Trennung von Teamchef André Steinbach und Co-Trainerin Verena Willinek rückt beim Zweitligisten wieder Urgestein Isabelle Hawel an die Spitze, die das von zahllosen Verletzungen geplagte Andernacher Team in den restlichen vier Hinrundenspielen wieder in die Erfolgsspur führen soll.

