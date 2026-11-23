Urbars Lorena Schäfer behält vom Punkt aus die Nerven
Spannung in der Regionalliga: Der FC Urbar gewinnt durch einen späten Elfmeter von Lorena Schäfer in Wörrstadt. Ein knapper Sieg, mit dem sich das Team weiter von den Abstiegsrängen entfernt.
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Die Fußballerinnen des FC Urbar haben das Regionalligaspiel beim TuS Wörrstadt mit 1:0 (0:0) gewonnen. Das entscheidende Tor für Urbar erzielte Lorena Schäfer per Elfmeter in der 83. Minute.Es war in Summe kein attraktives Spiel auf beiden Seiten, da spürbar zu viel auf dem Spiel stand.