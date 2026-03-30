FCU gewinnt in Ober-Olm 3:2 Urbarer Frauen gelingt wichtiger Sieg im Abstiegskampf Stefan Kieffer 30.03.2026, 13:03 Uhr

i Vorlagengeberin Emily Reuschenbach (Nummer 24) bejubelt mit Doppel-Torschützin Franziska Becker das entscheidende 3:1 für den FC Urbar beim SV Ober-Olm. Martin Reuschenbach

In der Regionalliga Südwest sichert sich der FC Urbar mit einem knappen 3:2-Sieg gegen das Schlusslicht SV Ober-Olm wichtige Punkte im Abstiegskampf. Franziska Becker brilliert mit zwei Toren.

Die Fußballerinnen des FC Urbar haben mit einem 3:2-Auswärtssieg beim Tabellenletzten SV Ober-Olm ihre Chance auf den Klassenverbleib in der Regionalliga Südwest gewahrt. Auch ohne die verletzten Lea Maxaner, Steffi Stieben und Urlauberin Sarah Walder lieferte der Aufsteiger im „Alles-oder-Nichts“-Spiel punktgenau und durfte nach dem Schlusspfiff jubeln.







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