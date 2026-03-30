In der Regionalliga Südwest sichert sich der FC Urbar mit einem knappen 3:2-Sieg gegen das Schlusslicht SV Ober-Olm wichtige Punkte im Abstiegskampf. Franziska Becker brilliert mit zwei Toren.
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Die Fußballerinnen des FC Urbar haben mit einem 3:2-Auswärtssieg beim Tabellenletzten SV Ober-Olm ihre Chance auf den Klassenverbleib in der Regionalliga Südwest gewahrt. Auch ohne die verletzten Lea Maxaner, Steffi Stieben und Urlauberin Sarah Walder lieferte der Aufsteiger im „Alles-oder-Nichts“-Spiel punktgenau und durfte nach dem Schlusspfiff jubeln.