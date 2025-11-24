Urbarer Frauen brechen in der zweiten Hälfte ein

Das war kein schöner Jahresausklang für die Urbarer Fußballerinnen. Bei eisiger Kälte verloren sie gegen die zweite Mannschaft des FSV Mainz 05 mit 0:7.
Mit einer deutlichen 0:7 (0:2)-Niederlage gegen die zweite Mannschaft des Zweitligisten FSV Mainz 05 haben die Regionalliga-Fußballerinnen des FC Urbar das Kalenderjahr 2025 abgeschlossen. In der Tabelle belegt der Neuling nach 13 Spieltagen mit neun Punkten einen Abstiegsplatz, hat aber im neuen Jahr noch die Chance, den Klassenverbleib zu sichern.