Urbarer Frauen brechen in der zweiten Hälfte ein

24.11.2025

i Auch wenn die Urbarer Kapitänin Chiara Eckloff (am Ball) hier gegen eine Mainzer Gegenspielerin den Ball behaupten kann, verlor der FCU sein Heimspiel gegen die Zweitligareserve der 05er mit 0:7. Jörg Niebergall

Das war kein schöner Jahresausklang für die Urbarer Fußballerinnen. Bei eisiger Kälte verloren sie gegen die zweite Mannschaft des FSV Mainz 05 mit 0:7.

Mit einer deutlichen 0:7 (0:2)-Niederlage gegen die zweite Mannschaft des Zweitligisten FSV Mainz 05 haben die Regionalliga-Fußballerinnen des FC Urbar das Kalenderjahr 2025 abgeschlossen. In der Tabelle belegt der Neuling nach 13 Spieltagen mit neun Punkten einen Abstiegsplatz, hat aber im neuen Jahr noch die Chance, den Klassenverbleib zu sichern.







