Die Frauen des FC Urbar haben sich für ihre Beharrlichkeit belohnt und steigen im dritten Versuch in die Regionalliga auf. Ein neuer Trainer übernimmt, er sagt, was besonders wichtig sein wird.

Doppelte Freude herrscht beim FC Urbar über den doppelten Aufstieg. Nicht nur über das Männerteam, das sich für die Bezirksliga qualifizierte, sondern auch über die Frauen des FCU, die im dritten Anlauf erstmals den Sprung in die Regionalliga geschafft haben. „Wir haben schöne Feiern erlebt“, freut sich Abteilungsleiter Patrick Höger.

„Hut ab vor der Mannschaft, die komplett zusammengeblieben ist und das Versäumte in dieser Spielzeit nachgeholt hat.“

Urbars Abteiliungsleiter Patrick Höger

2023 verpasste das Urbarer Frauenteam den Aufstieg als Tabellenzweiter knapp, ein Jahr später wäre der Schritt in die dritthöchste Spielklasse bereits möglich gewesen. Doch nach der Niederlage im Rheinlandliga-Spitzenspiel gegen den FC Bitburg beließen die Urbarer die Regionalliga-Meldung in der Schublade, nicht ahnend, dass die Bitburger auf den Aufstieg verzichten würden. „Jetzt haben wir es aus eigener Kraft geschafft“, stellt Höger befriedigt fest. „Hut ab vor der Mannschaft, die komplett zusammengeblieben ist und das Versäumte in dieser Spielzeit nachgeholt hat.“

Trainer Hondrich legt Pause ein, Schmidt von Tippelskirch übernimmt

Nur einer geht nicht mit in die Regionalliga. Trainer Steffen Hondrich legte ausgerechnet nach dieser Erfolgssaison aus beruflichen Gründen sein Amt nieder, das er fünf Jahre lang innehatte. „Es war eine schöne und erfolgreiche Zeit mit ihm“, sagt Höger bedauernd. Der neue Mann auf der Trainerbank, Volker Schmidt von Tippelskirch, hat im Westerwald schon viele Mannschaften trainiert, Männer, Jugendliche und auch Frauen, darunter den künftigen Urbarer Ligakonkurrenten 1. FFC Montabaur.

Der 56-Jährige musste nicht lange überlegen: „Mein Bauchgefühl hat mir zu dieser Entscheidung geraten“, sagt er, „und es hat mich bisher nicht getrogen.“ Er freut sich auf eine Mannschaft, die im Kern seit Jahren zusammenspielt und sinnvoll verstärkt wurde. Die Torjägerinnen Chiara Eckloff, die in der Rheinlandliga 26 Mal ins Schwarze traf, und Franziska Becker (23 Tore) bekommen unter anderem Verstärkung durch Laura Wermann vom FV Rübenach, die 18 Saisontreffer als Empfehlung mitbringt. „So sind wir in der Offensive noch schwerer auszurechnen“, hofft der neue Coach.

Klassenverbleib steht über allem

Doch nicht nur die sportliche Perspektive hat für Schmidt von Tippelskirch den Ausschlag gegeben, seine geplante Auszeit vorzeitig zu beenden. „Es sind die menschlichen Dinge, die mir ein sehr gutes Gefühl geben“, erläutert er seinen Entschluss, „hier geht es sehr familiär zu.“ Also geht er es an, seine These zu beweisen: „Es müssen nicht die allerbesten Spielerinnen sein, die den Erfolg bringen, sondern die tollsten Typen.“ Und die glaubt er in Urbar gefunden zu haben.

Ziel der Urbarer Frauen ist natürlich zunächst der Klassenverbleib in der neuen Liga, die einiges an Umstellung von den Spielerinnen erfordert. „Wir wollen drinbleiben“, stellt Abteilungsleiter Höger klar, „alles andere ist Wunschdenken.“ Hinter den Favoriten aus Saarbrücken und Elversberg hält Schmidt von Tippelskirch vieles für möglich: „Jeder kann jedem Punkte abknöpfen“, hofft er, „wir wollen jedes Spiel so angehen, als ob es das erste und das letzte wäre.“ Damit in Urbar nach der Saison zumindest die Frauen wieder feiern können.

Der Kader des FC Urbar

Zugänge: Leni Hepfer (SG 99 Andernach), Jana Heibel (SG Ahrbach), Laura Wermann, Danae Besic, Alketa Rizani (alle FV Rübenach).

Abgänge: Maike Nissen, Marie Nissen (beide Karriereende), Lisa Zühlke, Selina Hoffmann, Mara Koch (alle 2. Mannschaft).

Kader, Tor: Lea Maxaner, Danae Besic.

Abwehr: Stefanie Stieben, Sina Jarski, Lorena Schäfer, Ivana Serdarusic, Sarah Gielsdorf, Jana Heibel, Emily Reuschenbach.

Mittelfeld: Paula Serdarusic, Johanna Sabel, Jule Nahler, Leni Hepfer, Johanna Trieb, Anine Gerstenberg, Sarah Walder, Kyra Hoffmann.

Angriff: Laura Wermann, Chiara Eckloff, Franziska Becker, Isabell Fulisch.

Trainer: Volker Schmidt von Tippelskirch.

Saisonziel: Kader zu einer Hausnummer in der Regionalliga entwickeln.

Favoriten: Saarbrücken, Montabaur, Riegelsberg.