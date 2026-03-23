Schmerzhafte Niederlage Urbar verliert 1:5 und zwei Spielerinnen Stefan Kieffer 23.03.2026, 13:27 Uhr

i Urbars Jule Nahler führt den Ball an ihrer Gegenspielerin vorbei. Am Ende musste sich die FCU-Akteurin zusammen mit ihrem Team 1:5 geschlagen geben. Wolfgang Heil

In der Regionalliga kassiert Urbar gegen Montabaur eine herbe 1:5-Niederlage. Dreierpacker Marie Fischer führte die Gäste zum Sieg. Derweil muss der FC zwei schwere Verletzungen verkraften.

Die deutliche 1:5-Niederlage gegen den 1. FFC Montabaur im ersten Punktspiel nach der Winterpause tat den Fußballerinnen von Regionalliga-Neuling FC Urbar nicht so weh wie zwei folgenschwere Verletzungen. Linksverteidigerin Steffi Stieben knickte um und musste schon nach 20 Minuten ausgewechselt werden, gleich nach der Pause erlitt die bis dahin starke Torfrau Lea Maxaner das gleiche Schicksal.







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