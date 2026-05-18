Zwei Punkte zur Abstiegszone Urbar verliert 0:1 gegen Andernacher Reserve Stefan Kieffer 18.05.2026, 13:44 Uhr

i Auf Augenhöhe agierten die Fußballerinnen des FC Urbar (rote Trikots) bei der SG 99 Andernach II und mussten sich nur durch ein unglückliches Eigentor mit 0:1 geschlagen geben. Martin Reuschenbach

Trotz unglücklicher Niederlage und Eigentor hofft der FC Urbar auf den Klassenverbleib. Zwei Punkte trennen sie vom Abstieg – ein dramatisches Saisonfinale steht bevor.

Im vorletzten Saisonspiel mussten sich die Regionalliga-Fußballerinnen des FC Urbar bei der zweiten Mannschaft der SG 99 Andernach mit 0:1 geschlagen geben. Trotz der unglücklichen Niederlage hofft der Neuling nach wie vor auf den Klassenverbleib, da auch der SC Siegelbach beim 0:7 gegen Elversberg ohne Punkte blieb, geht Urbar mit zwei Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz in den letzten Spieltag.







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