Zwei Punkte zur Abstiegszone
Urbar verliert 0:1 gegen Andernacher Reserve
Auf Augenhöhe agierten die Fußballerinnen des FC Urbar (rote Trikots) bei der SG 99 Andernach II und mussten sich nur durch ein
Auf Augenhöhe agierten die Fußballerinnen des FC Urbar (rote Trikots) bei der SG 99 Andernach II und mussten sich nur durch ein unglückliches Eigentor mit 0:1 geschlagen geben.
Martin Reuschenbach

Trotz unglücklicher Niederlage und Eigentor hofft der FC Urbar auf den Klassenverbleib. Zwei Punkte trennen sie vom Abstieg – ein dramatisches Saisonfinale steht bevor.

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Im vorletzten Saisonspiel mussten sich die Regionalliga-Fußballerinnen des FC Urbar bei der zweiten Mannschaft der SG 99 Andernach mit 0:1 geschlagen geben. Trotz der unglücklichen Niederlage hofft der Neuling nach wie vor auf den Klassenverbleib, da auch der SC Siegelbach beim 0:7 gegen Elversberg ohne Punkte blieb, geht Urbar mit zwei Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz in den letzten Spieltag.

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