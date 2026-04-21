In der Regionalliga traf der FC Urbar auf Tabellenführer Saarbrücken und erlitt eine bittere 0:8-Niederlage. Im Pokal unterlag Urbar Issel mit 1:3. Besonders Torhüterin Besic glänzte trotz der Niederlagen.
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Zwei Niederlagen haben die Fußballerinnen des FC Urbar binnen vier Tagen kassiert. Zunächst platzten die leisen Hoffnungen des abstiegsbedrohten Regionalliga-Neulings auf das Erreichen des Finales um den Rheinlandpokal, als sie gegen Ligakonkurrent TuS Issel mit 1:3 (0:2) unterlagen, dann folgte im Punktspiel gegen den 1.