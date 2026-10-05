FC Urbar fegt Wormatia Worms mit 6:0 vom Platz. Kapitänin Chiara Eckloff und Franziska Becker glänzen gemeinsam mit fünf Treffern. Ein wichtiger Schritt im Kampf um den Klassenverbleib.
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Drei Tage nach dem unglücklichen Pokal-Aus mit dem 2:3 beim Rheinlandligisten FV Rübenach haben die Fußballerinnen des FC Urbar einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenverbleib in der Regionalliga getan. Das Auswärtsspiel bei Wormatia Worms gewann das Team des Trainerteams Dennis Neuburger und Christian Meinecke mit 6:0 (2:0) und feierte den dritten Sieg im sechsten Saisonspiel.