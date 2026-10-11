Holzbach 3:3 in Andernach Unruheherd dos Santos und Unsicherheit setzen SVH zu Mirko Bernd 11.10.2026, 09:24 Uhr

i Holzbachs Trainer Michael Tannhäuser war eine Zeit lang skeptisch, ob sein Team noch etwas mitnehmen würde aus Andernach, denn nach 2:0-Führung verloren die SV-Frauen den Faden und lagen 2:3 hinten, bevor sie in der letzten Minute noch ausgeglichen. Tannhäuser konnte nach dem Spielverlauf leben beim 3:3, es war das erste Remis in dieser Saison nach zuvor fünf Siegen in fünf Spielen. Christian Kiefer

Ziel war ein Sieg, zwischendurch sah es nach einer Niederlage aus, am Ende stand ein Remis für den SV Holzbach in der Frauen-Rheinlandliga. Weil Andernach III die Unsicherheit der Gäste ausnutzte, wurde es nicht der sechste Dreier im sechsten Spiel.

Erste Punktverlust, aber Niederlage ganz spät verhindert: Die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach haben bei der SG 99 Andernach III 3:3 gespielt und waren nach 2:0-Pausenführung noch mächtig ins Schwanken geraten. Am Ende stand Holzbachs 16. Punkt nach sechs Spielen und die Tabellenführung zumindest für eine Nacht.







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