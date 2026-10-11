Ziel war ein Sieg, zwischendurch sah es nach einer Niederlage aus, am Ende stand ein Remis für den SV Holzbach in der Frauen-Rheinlandliga. Weil Andernach III die Unsicherheit der Gäste ausnutzte, wurde es nicht der sechste Dreier im sechsten Spiel.
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Erste Punktverlust, aber Niederlage ganz spät verhindert: Die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach haben bei der SG 99 Andernach III 3:3 gespielt und waren nach 2:0-Pausenführung noch mächtig ins Schwanken geraten. Am Ende stand Holzbachs 16. Punkt nach sechs Spielen und die Tabellenführung zumindest für eine Nacht.