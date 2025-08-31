Wenn die DSG Breitenthal in der Halbzeitpause noch etwas Hoffnung gehabt haben sollte, dann war diese 43 Sekunden nach Wiederanpfiff endgültig dahin. Da gelang dem SV Obersülzen nämlich schon das 4:0.

Die Verbandsliga-Fußballerinnen der DSG Breitenthal sind mit einer deftigen Niederlage in die Saison gestartet. Beim SV Obersülzen kassierte das Team von Trainer Julian Mach ein 1:6 (0:3).

Dieser SV Obersülzen war glatt eine Nummer zu groß für Julian Machs Equipe, die in den ersten zwanzig Minuten noch einigermaßen mithielt, aber bedingt durch zu wenig Entlastung im Mittelfeld in der Folgezeit immer stärker unter Druck kam. Den Torreigen eröffnete schließlich SVO-Angreiferin Rebecca Kuhn mit einem Kunstschuss, der wohl so nicht geplant war, aber letztlich zum 1:0 in Kathrin Claßen-Meiers Gehäuse einschlug. Die DSG-Torfrau hatte dabei nicht den Hauch einer Abwehrchance (25.). Die ganze Angelegenheit war schließlich bis zur Halbzeitpause gelaufen, weil SVO-Goalgetterin Josephine Diwok bei zwei Standards ihre ganze Robustheit in die Waagschale warf und den Doppelpack zum 2:0 und 3:0 schnürte (30./41.).

Das 0:4 fällt nach 43 Sekunden des zweiten Abschnitts

Das DSG-Aufbauspiel aus der eigenen Abwehr heraus funktionierte auch nach dem Seitenwechsel nur bedingt – und nur 43 Sekunden nach Wiederanpfiff hieß es 4:0 durch Sarah Stauffer (46.), die nur neun Minuten später das Resultat auf 5:0 nach oben schraubte (55.). In der Folgezeit wechselten die Obersülzenerinnen munter durch – und die Gäste kamen danach wieder etwas besser in die Partie hinein.

Dennoch mussten die Breitenthalerinnen auch noch das 0:6 durch Ann-Kathrin Weber schlucken (69.), bevor Joana Friedrich zum 1:6-Ehrentreffer traf (79.). Danach hätte die DSG bei zwei guten Chancen durch Friedrich (81.) und Anne Becker-Siegel (85.) noch etwas Ergebniskosmetik betreiben können, doch die letzte Gelegenheit gehörte dem SVO, der kurz vor Ende noch einen Querlattentreffer zu verzeichnen hatte.

Am Samstag steht das erste Saison-Heimspiel für die DSG Breitenthal an, bei dem das Mach-Team auf den Aufsteiger Phönix Bellheim trifft.