Im Abstiegskampf noch mehr unter Druck geraten sind die Verbandsliga-Fußballerinnen der DSG Breitenthal, weil am vergangenen Wochenende die SG Ingelheim/Drais so unfair war, beim SC Siegelbach II, einem direkten Konkurrenten der DSG, nicht anzutreten und die Punkte herschenkte. Dadurch zog Siegelbach an der DSG vorbei.

Die DSG steht damit in ihrem letzten Saisonspiel am Samstag um 16 Uhr beim Sportfest in Breitenthal gegen den 1.FFC Niederkirchen II gewaltig unter Druck. Nur ein Dreier hält die Hoffnung am Leben, den elften Platz zu sichern, der unter Umständen den Klassenverbleib oder zumindest ein Entscheidungsspiel bedeuten könnte. Doch die Heimhürde ist hoch, denn die Niederkirchenerinnen sind aktuell das beste Auswärtsteam der Liga und haben von elf Begegnungen lediglich eine verloren. Die DSG hingegen ist das zweitschwächste Heimteam, sodass am Samstag da wohl eine richtige Herkulesaufgabe ansteht.