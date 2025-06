Nachdem sie im Vorjahr im Finale des Kreispokals der Ligen C und Reserven letztlich der SG Aar-Einrich II mit 0:2 den Vortritt hatten lassen müssen, gab’s am Samstag für die Spfr Bad Ems II nach dem 2:0 gegen den VfB Nassau Grund zum Feiern.

Die Sportfreunde Bad Ems II gewannen das Kreispokalfinale der C-Klasse mit 2:0 (0:0, 0:0) nach Verlängerung gegen den VfB Nassau. Die Partie musste kurz vor Ende der regulären Spielzeit beim Stand von 0:0 wegen eines aufkommenden Gewitters unterbrochen werden. Das war aber kein Problem, denn die Zuschauer konnten in der benachbarten Halle untergebracht werden.

Spfr-Spielertrainer Marcel Wilm muss früh verletzt passen

Bis dahin bekamen die Zuschauer in Gückingen am Königstein keinen sonderlich attraktiven Kick zu sehen. Zu Beginn der Partie schien noch die Sonne und die Fans der beiden Mannschaften suchten einen Platz im Schatten. Den ersten Schock erlebten dann die Kurstädter, als sich Spielertrainer Marcel Wilm am Knie verletzte und unter augenscheinlich großen Schmerzen den Platz verlassen musste (5.). Seine Mannschaft schien davon aber zunächst unbeeindruckt und versuchte, das Spielgeschehen zu bestimmen. Die Sportfreunde hatten mehr Ballbesitz, scheiterten aber in der Offensive zumeist am letzten Pass oder wurden in ihren Abschlüssen geblockt. Kontrahent VfB hingegen stand hinten weitgehend stabil und setzte vorne auf Konter. Der Plan wäre auch fast aufgegangen, aufgrund einer recht knappen Abseitsstellung zählte der mögliche Führungstreffer durch Rinor Maskuti jedoch nicht (22.).

In der Zwischenzeit zogen immer mehr graue Wolken über Gückingen und ein leises Rumpeln im Hintergrund kündigte ein Gewitter an. Nach Wiederanpfiff zur zweiten Hälfte erhöhte die Elf aus der Kreisstadt den Druck, scheiterte aber weiterhin in der Offensive. Richtig gefährlich wurde es nur, als Paul Frank die Latte traf (60.). Danach schien die Luft aus der Begegnung raus zu sein, die Spieler beider Mannschaften wirkten erschöpft und es gab keine nennenswerten Torchancen mehr. Die Luft am Königstein wurde kühler, es begann an zu regnen und das Gewitter kam näher. Auf dem Spielfeld wurden, Kreisliga-Klischeehaft, nur noch lange Bälle hin und her gespielt, am Himmel waren die ersten Blitze zu sehen, sodass das Schiedsrichter-Gespanns folgerichtig die Partie unterbrach. Nach knapp einer halben Stunde konnte es dann weiter gehen.

Michael Gense macht den Deckel drauf

In der Verlängerung wurde es hitziger. Als alles schon auf ein Elfmeterschießen hindeutete, bekamen die Sportfreunde einen umstrittenen Handelfmeter zugesprochen, den Cosmin-Laurin Laurentinu sicher zum 1:0 verwandelte (108.). Die Kräfte ließen nach, beide Teams wussten sich oft nur noch durch Fouls zu helfen. Zudem sorgte der nach dem Regenguss nasse Platz dafür, dass es sich deutlich besser grätschen ließ. Eine dieser Foulspiele musste der Unparteiische mit einer Roten Karte gegen Nassaus Dominik Decker ahnden, nach der anschließenden Rudelbildung wurde zudem der Bad Emser Ersatzspieler Mükerrem Aritürk ebenfalls mit dem roten Karton bedacht (100.). Sein kurz zuvor eingewechselter Mitspieler Michael Gense machte kurz vor Abpfiff mit dem 2:0 dann endgültig den Deckel drauf (119.).

VfB Nassau – Spfr Bad Ems II nach Verlängerung 0:2 (0:0/0:0)

VfB Nassau: Kreidel – Nemesh, Eifler, Varvaro, Autor (46. Meuer) – Kremer, Hagmaier, D. Knoll – Serbov (60. Decker), C. Knoll, Rinor Maksuti.

Spfr Bad Ems II: Tomel – Lewandowski, Laurentiu, Faissal – Richter, Spranzel, Secker, Chmielewski, Frank (87. Vallendar) – Wilm (8. Naloch), Basibüyük (118. Gense).

Schiedsrichter: Maximilian Kaiser (Niederneisen). Assistenten: David Daubenfeld und Ferdinand Horlacher.

Tore: 0:1 Cosmin-Laurin Laurentinu (108., Handelfmeter), 0:2 Michael Gense (119.).

Besonderheiten: Rote Karten gegen Nassaus Dominik Decker (100., grobes Foulspiel) und den Bad Emser Mükerrem Aritürk (100., Tätlichkeit).

Zuschauer: 156.