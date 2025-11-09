Über die Außen kommt bei Montabaur der Erfolg zurück

Sie wussten, was in Siegelbach auf sie zukommt, schließlich hatten die Fußballerinnen des FFC Montabaur den Gegner vor knapp drei Monaten schon einmal besiegt. Doch mit den jüngsten Niederlagen waren Zweifel gewachsen. Da musste ein guter Plan her.
Lesezeit 2 Minuten
Das drohende Szenario war für Timo Kluger zum Greifen nah. „Hätten wir verloren, wären sie bis auf einen Punkt an uns drangewesen“, begründete der Trainer des 1. FFC Montabaur nach dem Spiel beim SC Siegelbach, warum er ganz bewusst personelle und taktische Veränderungen vorgenommen hatte.