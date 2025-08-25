Trotz Jule Werners Doppelpack: SV-Reserve scheidet aus 

Aus dem Quartett der Rhein-Lahn-Vertreter an der 1. Runde im Fußball-Rheinlandpokal ist ein Duo übrig geblieben. Der SV Diez-Freiendiez setzte sich mit 4:1 (2:0) beim brisanten Duell beim letztjährigen Rheinlandliga-Konkurrenten TuS Weitefeld-Langenbach durch. Nachdem Michelle Mahlert die Ladys vom Wirt in Langenbach bei Kirburg per Doppelschlag in Führung gebracht hatte (32., 35.), verkürzten die kampfstarken Westerwälderinnen nach einem „Blackout“ (O-Ton Trainer Sascha Bauer) in der Deckung der Gäste (48.) auf 1:2, ehe SV-Torjägerin Lisa Kilian (1:3/63.) und Kapitänin Laura Heiler (1:4/68.) dem Bezirksligisten endgültig den Wind aus den Segeln nahmen. Ebenfalls in Runde zwei steht die FSG Birlenbach/Schönborn/Holzappel nach dem 2:0 (0:0)-Arbeitssieg beim Bezirksliga-Rückkehrer TuS Fischbacherhütte. Lilly Eckhardt sorgte per Doppelpack (48., 88.) dafür, dass sich für die von Jannik Ratte betreuten FSG-Kickerinnen die weite Fahrt an die westfälische Grenze gelohnt hatte. Ausgeschieden ist dagegen die zweite Welle des SV Diez-Freiendiez (am Ball Tabita Hörl) nach der deutlich ausgefallenen 2:5 (1:3)-Heimniederlage gegen den Bezirksligisten SSV Weyerbusch. Zwei Treffer von Jule Werner (45.+1, 88.) waren für den in der Kreisliga beheimateten Außenseiter letztlich zu wenig, um im Lostopf zu bleiben. Ebenfalls Endstation bedeutete Runde 1 für die FSG Osterspai, die in Kamp-Bornhofen beim 1:8 (0:6) gegen den Rheinlandligisten SV Rengsdorf chancenlos war. Den Ehrentreffer der Elf von Thomas Staffel markierte Lisa Bohner (48.), für den Favoriten vom Westerwald trugen sich vor 30 Besuchern Jolin Roos (3), Hannah Krumscheid (2), Merle Schäfer, Leonie Heinen und Jana Betzle in die pralle Schützenliste ein. Am kommenden Wochenende starten dann die heimischen Vertreter in die Punktrunde.