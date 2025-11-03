Diez Trierer Bollwerk knickt in Durchgang zwei ein 03.11.2025, 09:24 Uhr

i Symbolbild Daniel Karmann/dpa

Geduld bewiesen die Rheinlandligafußballerinnen des SV Diez-Freiendiez gegen den mauernden VfL Trier. Das beharrliche Bohren der Bretter zahlte sich aus. Die Elf von Sascha Baier und Björn Dietrich behielt am Ende deutlich mit 7:0 die Oberhand.

Gegen insgesamt offensiv recht harmlose und auf die Defensive bedachte Gäste des VfL Trier landeten die Rheinlandliga-Kickerinnen des SV Diez-Freiendiez einen ungefährdeten 7:0 (2:0)-Heimsieg und behaupteten damit Platz 3 im Oberhaus des Verbandes.In der Anfangsviertelstunde fehlte der gegen das Bollwerk anrennenden Heimelf bei drei Gelegenheiten die letzte Konsequenz.







Artikel teilen

Artikel teilen