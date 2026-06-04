Nur drei Niederlagen in zwei Jahren – die Bilanz von Trainer Oliver Traut beim TuS Wörrstadt kann sich mehr als sehen lassen. Der St. Kathariner verabschiedet sich nun mit dem Titelgewinn in der Frauen-Verbandsliga.
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Mit einer beeindruckenden Leistung sind die Frauen des TuS Wörrstadt in die Regionalliga zurückgekehrt. Der Traditionsklub, der im Jahr 1974 der erste Deutsche Meister war, blieb in der gesamten Verbandsligarunde ungeschlagen und wurde mit der Meisterschaft sowie dem Aufstieg in die Drittklassigkeit belohnt.