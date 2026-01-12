DSG erreicht Futsal-Endrunde Traumhafte Direktabnahme von Anne Becker-Siegel Sascha Nicolay 12.01.2026, 13:16 Uhr

Schwerfällig und mit einer unnötigen Niederlage startete die DSG Breitenthal in das Qualifikationsturnir für die Futsal-Südwestmeisterschaft. Doch dann steigerte sich ds Team von Trainer Julian Mach enorm.

Die Fußballerinnen der DSG Breitenthal haben sich als Sieger des Qualifikationsturniers Gruppe Nord in Ingelheim für die am 31. Januar im südpfälzischen Böhl-Iggelheim stattfindende Endrunde der Futsal-Südwestmeisterschaften qualifiziert. Danach sah es zu Beginn des Turniers beileibe nicht aus, weil die Breitenthalerinnen gegen den Underdog FMSG Bretzenheim/Waldböckelheim trotz Anne Becker-Siegels Führungstreffer nach zwei groben individuellen ...







