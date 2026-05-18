Der VfR Baumholder holt das Meister-Triple. Auch die Frauen des Vereins landete in der Tabelle ganz oben und steigen nun in die Verbandsliga auf. Meistertrainer hier ist Gerd Augsten.
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Der VfR Baumholder ist in dieser Saison der Meisterverein. Neben den beiden Männermannschaften sicherten sich auch die Frauen des Klubs den Titel. Das Team um Trainer Gerd Augsten machte ihre Meisterschaft in der Bezirksliga mit einem 13:1 gegen den VfL Nußbaum perfekt und steigt nun in die Landesliga auf.