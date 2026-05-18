Noch ein Titel nach Baumholder Trainingsfleißige VfR-Frauen werden verdient Meister Sascha Nicolay 18.05.2026, 15:34 Uhr

i Die Meisterinnen des VfR Baumholder. Das Team von Trainer Gerd Augsten landete in der Bezirksliga ganz oben und steigt nun in die Landesliga auf. Stefan Ding

Der VfR Baumholder holt das Meister-Triple. Auch die Frauen des Vereins landete in der Tabelle ganz oben und steigen nun in die Verbandsliga auf. Meistertrainer hier ist Gerd Augsten.

Der VfR Baumholder ist in dieser Saison der Meisterverein. Neben den beiden Männermannschaften sicherten sich auch die Frauen des Klubs den Titel. Das Team um Trainer Gerd Augsten machte ihre Meisterschaft in der Bezirksliga mit einem 13:1 gegen den VfL Nußbaum perfekt und steigt nun in die Landesliga auf.







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