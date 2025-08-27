Fast schon zum Inventar der Fußball-Rheinlandliga gehört der SV Diez-Freiendiez. Mit verjüngtem Team hat sich der Vizemeister des Vorjahres für die mit dem Heimspiel gegen den FC Bitburg beginnende Runde wieder einiges vorgenommen.

Auf ein Neues: Am Sonntag geht’s für die ranghöchste Fußball-Mannschaft des Rhein-Lahn-Kreises wieder in die Vollen. Nach der erfolgreichsten Saison ihrer Geschichte mit Platz zwei im Oberhaus des Verbandes starten die Kickerinnen des SV Diez-Freiendiez mit einem Heimspiel gegen den FC Bitburg in die nächste Spielzeit. Der Ball rollte dann ab 16.30 Uhr über den Kunstrasen am Wirt.

i Sascha Baier (rechts) und Björn Dietrich (mit geballter Faust) halten die Frauen des SV Diez-Freiendiez weiter auf Trab. ANDREAS HERGENHAHN

Sascha Baier leitet wie gehabt als führender Kopf die Geschicke des SV. Der Wahl-Giroder geht als Trainer in seine 14. Saison. Seit nunmehr einem Dutzend Jahren gehört sein Team der Rheinlandliga an. Da wäre vielerorts ein gewisser „Sättigungsgrad“ erreicht und ein Wechsel auf der sportlichen Kommandobrücke überfällig. Nicht so an Lahn und Aar. Im Gespräch mit dem 44-jährigen Berufssoldaten wird schnell klar, dass in ihm das Feuer für die spezielle Herzensangelegenheit noch lodert und der Vollblut-Coach nach wie vor voller Tatendrang ist und Begeisterung versprüht. „Hätte ich diese Energie nicht mehr, hätte ich längst aufgehört“, sagt Baier, der im Förderverein und der Abteilung viele engagierte und enthusiastische Leute um sich weiß, die sich mit außerordentlich viel Herzblut um ihre Fußballerinnen kümmern. So wie Björn Dietrich, der ihn tatkräftig als Assistent unterstützt.

Mit dem 4:1-Erfolg im Rheinlandpokal beim TuS Weitefeld-Langenbach glückte trotz der ferienbedingt recht durchwachsenen Vorbereitung der Einstieg in den Reigen der Pflichtspiele. Die SV-Frauen zogen mit nahezu komplettem Kader ungefährdet in die zweite Runde ein. „Das war gut, um schnell in die Saison reinzukommen“, war Baier froh, dass seine Schützlinge die brisante Aufgabe mit dem nötigen Ernst und der richtigen Einstellung angegangen waren und sich im Westerwald keine Blöße gaben.

„Das wird ein Gradmesser.“

Sascha Baier vor dem Rheinlandliga-Auftakt am Sonntag gegen den FC Bitburg

Der FC Bitburg dürfte da am Sonntagnachmittag aber als etablierter Verein schon eine andere Hausnummer darstellen. „Das wird ein Gradmesser“, erwartet Baier eine Partie auf Augenhöhe. Wie stark der Gast aus der Eifel jedoch letztlich tatsächlich ist, muss abgewartet werden. Denn bei den Kickerinnen aus der Stadt der Bierbrauer hat’s nach Baiers Informationen einen personellen Umbruch gegeben. „Da haben einige gestandene Kräfte aufgehört, und sie füllen den Kader mit Talenten aus ihrer B-Juniorinnen-Regionalliga-Mannschaft auf“, hat Baier der Aufstellung des Pokalspiels entnommen. Der verjüngte FCB löste seine Pflichtaufgabe bei der DJK St. Matthias Trier mit 6:0 ebenfalls ohne Beanstandungen und kommt so mit Rückenwind an den rund 175 Kilometer entfernten Wirt.

Eine im Schnitt jüngere Truppe bietet auch der SV auf. Baier betont, dass seine Fußballerinnen nach der Vizemeisterschaft im Vorjahr, als die Diezerinnen sogar lange auf Kurs Regionalliga unterwegs waren, abermals sehr ambitioniert die Spitzengruppe der Rheinlandliga anpeilen. Der Coach freut sich über dieses anhaltende leistungsorientierte Denken, bleibt aber eher gedämpft optimistisch. „Der zweite Platz des Vorjahres ist für mich tatsächlich nicht die vordringliche Messlatte. Die Entwicklung unserer Talente steht vielmehr im Vordergrund. Viele Mädchen müssen sich erst an das Spielen auf größerem Feld und deutlich mehr Physis gewöhnen. Ich hoffe, dass wir das hinbekommen.“

Routiniertes Trio als verlängerte Arme des Trainerduos

Da sind gerade Routiniers wie Michelle Mahlert, Laura Heiler und Abwehr-Chefin Lara Cleves besonders gefordert, als verlängerte Arme des Trainerteams den blutjungen Mädchen Rückendeckung und Hilfestellung zu bieten, damit diese möglichst schnell an das Niveau der Rheinlandliga-Spitze herankommen. Baier: „Es gilt, möglichst schnell Punkte zu holen und Signale an die Konkurrenz zu senden. Je schneller ein Rädchen ins andere greift und es gelingt, die Mannschaft technisch und taktisch voranzubringen, desto größer ist die Chance, wieder relativ weit oben mitzuspielen.“

Auf der Liste der potenziellen Titelkandidaten steht beim Diezer Coach der SV Holzbach ganz oben. „Sie haben ihre Mannschaft zusammengehalten und dürften somit favorisiert sein.“

Die Liga an sich könnte einige Überraschungen zu bieten haben, weil generell recht viel gewechselt wurde. Die höherklassig vertretenen Vereine der Region strecken wie gehabt ihre Fühler aus und locken vorwiegend junge Fußballerinnen aus der erweiterten Region zu sich. „Es wird für die kleineren Vereine zunehmend schwieriger, weil zudem auch die ganz Großen mit der DFB-Nachwuchsliga ein attraktives Angebot mit regelmäßigen Vergleichen gegen namhafte Gegner unterbreiten. Wer kann da schon widerstehen?“, sagt Baier. Was konkret bedeutet: Vereine wie der SV Diez-Freiendiez stehen beim im Kampf um die Talente im übertragenden Sinne in der „Nahrungskette“ erst in den hinteren Reihen. So muss abgewartet werden. Es gilt dann bei denen parat stehen, die nicht in Andernach, Montabaur oder Urbar unterkommen und sich dennoch höherklassig präsentieren wollen.

Die SV-Macher kennen sich im Geschäft aus und sind sich ihrer Rolle bewusst. Baier lässt sich nicht entmutigen, obwohl es in Zukunft im immer professioneller aufgestellten Spitzenfußball für die Vereine an der Basis immer schwieriger wird. „Ich bin sehr froh, dass bei uns in Diez der Frauenfußball nicht das fünfte Rad am Wagen ist. Wir arbeiten gut zusammen und begegnen uns auf Augenhöhe. Das ist bei vielen Vereinen nicht so.“

Die Termine des SV Diez-Freiendiez bis Jahresende

Sonntag, 31. August, 16.30 Uhr: SV Diez-Freiendiez – FC Bitburg

Sonntag, 7. September, 16.30 Uhr: SC 13 Bad Neuenahr II – SV Diez-Freiendiez

Sonntag, 14. September, 14.30 Uhr: SV Diez-Freiendiez – FV Rübenach

Sonntag, 21. September, 13 Uhr: SV Rengsdorf – SV Diez-Freiendiez

Sonntag, 28. September, 17 Uhr: SV Diez-Freiendiez – SV Dörbach

Sonntag, 12. Oktober, 15.30 Uhr: SV Vulkania Waldkönigen – SV Diez-Freiendiez

Sonntag, 19. Oktober, 14.30 Uhr: SV Diez-Freiendiez – FSG Serrig

Samstag, 25. Oktober, 17 Uhr: 1. FFC Montabaur II – SV Diez-Freiendiez

Sonntag, 2. November, 14.30 Uhr: SV Diez-Freiendiez – VfL Trier

Sonntag, 9. November, 14 Uhr: SV Holzbach – SV Diez-Freiendiez

Sonntag, 16. November, 17 Uhr: SV Diez-Freiendiez – SG 99 Andernach III

Sonntag, 23. November, 15 Uhr: FC Bitburg – SV Diez-Freiendiez