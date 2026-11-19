Gerd Augsten hat super Arbeit bei den Fußballerinnen des VfR Baumholder geleistet und das Team zur Bezirksliga-Meisterschaft und auf Landesliga-Platz drei geführt. Zweimal coacht er noch, dann verabschiedet er sich. Sein Nachfolger steht fest.
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Zweimal noch wird Gerd Augsten als Coach auf der Bank der Landesliga-Fußballerinnen des VfR Baumholder Platz nehmen – in den Heimspielen am Sonntag (15 Uhr) gegen den SV Weiersbach und am Samstag darauf gegen die SG Stambach/Ixheim/Rimschweiler. Dann wird der im Verein sehr geschätzte Trainer sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niederlegen.