Noch zwei Frauen-Heimspiele Trainer Gerd Augsten nimmt Abschied vom VfR Baumholder Sascha Nicolay 19.11.2026, 17:15 Uhr

i Gerd Augsten legt sein Amt als Trainer der Fußballerinnen des VfR Baumholder in der Winterpause nieder. Am Sonntag beginnt seine kleine Abschiedstour mit dem Derby gegen den SV Weiersbach. Stefan Ding

Gerd Augsten hat super Arbeit bei den Fußballerinnen des VfR Baumholder geleistet und das Team zur Bezirksliga-Meisterschaft und auf Landesliga-Platz drei geführt. Zweimal coacht er noch, dann verabschiedet er sich. Sein Nachfolger steht fest.

Zweimal noch wird Gerd Augsten als Coach auf der Bank der Landesliga-Fußballerinnen des VfR Baumholder Platz nehmen – in den Heimspielen am Sonntag (15 Uhr) gegen den SV Weiersbach und am Samstag darauf gegen die SG Stambach/Ixheim/Rimschweiler. Dann wird der im Verein sehr geschätzte Trainer sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niederlegen.







Artikel teilen

Artikel teilen