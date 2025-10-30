Die Niederlage in Mainz müssen Montabaurs Fußballerinnen schnell abhaken. Im Heimspiel gegen Riegelsberg sind Tugenden gefragt, die dem FFC liegen. Auf tiefem Rasen ist Kampf angesagt, um in der Regionalliga zu punkten.
In den vergangenen Jahren schien es Usus geworden zu sein, in der Fußball-Regionalliga Südwest der Frauen von „den großen Drei“ zu sprechen. Dabei ging es neben den beiden Saarland-Granden 1. FC Saarbrücken und SV Elversberg, die aktuell das Klassement auch anführen, um den FSV Mainz 05, dem nach dem Zusammenschluss mit dem TSV Schott der Aufstieg in die 2.