Fünf Punkte lassen Kluger kalt Trainer des FFC Montabaur erwartet 50:50-Kampfspiel 30.10.2025, 13:25 Uhr

i Haben die Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur Grund nach der jüngsten Niederlage in Mainz im Heimspiel gegen Riegelsberg wieder Grund zu jubeln? Die Chancen stehen für Trainer Timo Kluger 50:50, auch wenn die Tabelle anderes vermuten lässt. Volker Horz

Die Niederlage in Mainz müssen Montabaurs Fußballerinnen schnell abhaken. Im Heimspiel gegen Riegelsberg sind Tugenden gefragt, die dem FFC liegen. Auf tiefem Rasen ist Kampf angesagt, um in der Regionalliga zu punkten.

In den vergangenen Jahren schien es Usus geworden zu sein, in der Fußball-Regionalliga Südwest der Frauen von „den großen Drei“ zu sprechen. Dabei ging es neben den beiden Saarland-Granden 1. FC Saarbrücken und SV Elversberg, die aktuell das Klassement auch anführen, um den FSV Mainz 05, dem nach dem Zusammenschluss mit dem TSV Schott der Aufstieg in die 2.







