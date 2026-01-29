DSG bei Futsal-Endrunde
Torfrauentrainer übernimmt das Coaching
Der Torfrauentrainer der DSG Breitenthal nimmt einiges auf sich, um sein Team am Samstag bei der Frauen-Futsal-Südwestmeisterschaft coachen zu können.

Sechs Teams bestreiten am Samstag ab 15 Uhr die Endrunde der Frauen-Futsal-Südwestmeisterschaft in der Wahagnieshalle in Böhl-Iggelheim. Die DSG Breitenthal hat sich im vor drei Wochen ausgetragenen Qualifikationsturnier Nord in Ingelheim als Sieger für die Endrunde qualifiziert und wird von der zweitplatzierten Wormatia Worms II begleitet.

