DSG bei Futsal-Endrunde Torfrauentrainer übernimmt das Coaching 29.01.2026, 11:22 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock / golubka57

Der Torfrauentrainer der DSG Breitenthal nimmt einiges auf sich, um sein Team am Samstag bei der Frauen-Futsal-Südwestmeisterschaft coachen zu können.

Sechs Teams bestreiten am Samstag ab 15 Uhr die Endrunde der Frauen-Futsal-Südwestmeisterschaft in der Wahagnieshalle in Böhl-Iggelheim. Die DSG Breitenthal hat sich im vor drei Wochen ausgetragenen Qualifikationsturnier Nord in Ingelheim als Sieger für die Endrunde qualifiziert und wird von der zweitplatzierten Wormatia Worms II begleitet.







Artikel teilen

Artikel teilen