DSG Breitenthal verliert 0:4 Torfrau Kathrin Claßen-Meier patzt aus ausnahmsweise Sascha Nicolay 22.09.2026, 13:17 Uhr

i Patzer wie ihn Siegelbach passieren DSG-Torfrau Kathrin Claßen-Meier ziemlich selten. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Fünf Niederlagen in Folge hat die DSG Breitenthal mittlerweile eingesteckt. In Siegelbach setzte es ein 0:4 – und nun folgen Herkulesaufgaben.

Die fünfte Niederlage in Folge kassierte Frauenfußball-Verbandsligist DSG Breitenthal beim SC Siegelbach, der sich mit diesem 4:0-Heimerfolg auf den zweiten Tabellenplatz katapultierte. Das Vorhaben von DSG-Coach Julian Mach, die Anfangsphase ohne Gegentreffer zu überstehen und dann offensiv Nadelstiche zu setzen, war bereits nach fünf Minuten Spielzeit zerstört.







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